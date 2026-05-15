新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月28日（木）〜31日（日）にかけて開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』の無料生中継に向けて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が今年も「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したことを発表。あわせて、大会をより一層盛り上げるための「ABEMA」オリジナルYouTube企画の配信、および特別番組『ABEMAモータースポーツ完全