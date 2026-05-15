チョコプラ長田庄平が今年もABEMAラリージャパン応援隊長決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月28日（木）〜31日（日）にかけて開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』の無料生中継に向けて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が今年も「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したことを発表。あわせて、大会をより一層盛り上げるための「ABEMA」オリジナルYouTube企画の配信、および特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』の放送が決定した。
世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ（SS）」によって構成される世界最高峰のスプリントラリー。日本で行われる『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』は、2026年シーズンの第７戦として５月28日（木）より開催。５年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施。「ABEMA」では、熱戦が期待されるこの『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』のスペシャルステージを無料生中継でお届け。さらに、大会にあわせて期間限定で特別開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えて、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組などを多数配信予定。
このたび、大会に向けた特別企画として「ABEMA」オリジナルYouTube企画を５月21日（木）より順次配信することが決定。本企画では「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したチョコレートプラネット・長田によるラリードライバーの過酷な環境や特殊な競技性を疑似体験する企画や愛車のカスタム企画をお届け予定。また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」であるマギーが出演する企画では、神ワザ級のドライビングテクニックに挑戦。さらに、自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が主宰する人気YouTubeチャンネル「LOVECARS!TV!」との特別コラボレーション企画も配信予定。
加えて、ラリージャパンの内容を含む特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』を５月25日（月）に放送することが決定。『WRC』『スーパーフォーミュラ』『SUPER GT』といったABEMAで放送中のモータースポーツの魅力をお伝えする本番組には「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギー、『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』のMCを務めるぱーてぃーちゃん、そして解説にはピエール北川氏が出演する。
（C）AbemaTV, Inc.
このたび、大会に向けた特別企画として「ABEMA」オリジナルYouTube企画を５月21日（木）より順次配信することが決定。本企画では「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したチョコレートプラネット・長田によるラリードライバーの過酷な環境や特殊な競技性を疑似体験する企画や愛車のカスタム企画をお届け予定。また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」であるマギーが出演する企画では、神ワザ級のドライビングテクニックに挑戦。さらに、自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が主宰する人気YouTubeチャンネル「LOVECARS!TV!」との特別コラボレーション企画も配信予定。
加えて、ラリージャパンの内容を含む特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』を５月25日（月）に放送することが決定。『WRC』『スーパーフォーミュラ』『SUPER GT』といったABEMAで放送中のモータースポーツの魅力をお伝えする本番組には「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギー、『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』のMCを務めるぱーてぃーちゃん、そして解説にはピエール北川氏が出演する。
（C）AbemaTV, Inc.