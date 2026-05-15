濱矢廣大投手は2013年ドラフトで楽天入り、2019年3月にDeNAへトレード楽天とDeNAでプレーした濱矢廣大投手は、2021年からメキシコ、イタリア、ドバイ、豪州と渡り歩き、今年2月に豪州で永住権を取得した。NPBでの7年間は通算40試合で防御率7.25。2020年限りでDeNAを戦力外になった際には球団職員の打診を受け一度は引退を決意したが、妻の言葉で翻意した。「あっという間の7年でした。当初は気付けなかったことがたくさんあった