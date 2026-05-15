濱田雅功が、役所広司：主演×宮藤官九郎：脚本のNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』に出演することが決定。濱田がドラマに出演するのは16年ぶりとなる。併せて本作が、10月に世界配信されることも発表された。【写真】俳優・濱田雅功の“衝撃的髪型”も！『俺のこと、なんか言ってた？』場面写真本作は、ロンドンで舞台公演を成功に収めた俳優・高瀬川玄 (役所広司) が、パンデミックが明け晴れて2年ぶりに帰国す