独自の方法で飛躍カウンターの向こうの外国人が英語で話を始めると、目の前のディスプレイには、左側に英語、右側にリアルタイムで翻訳された日本語がすぐさま表示される。ディスプレイは両面になっており、日本語で返答すると相手は日本語から翻訳された英語を見ることができる。これが一台あれば、両面ディスプレイ上でお互いの言葉が瞬時に翻訳されたものが見られるのだ。今年中にも発売になる予定という『ポケトークＸ』。相手