その後、ドル円は急速に買戻しが入っており、１５８円手前まで戻している。きょうのドル円はＮＹ時間に入って１５８円台をトライし、一時１５８．２０円近辺まで上昇していた。 しかし、突如まとまった売りが入ったようで、一気に１５７円台前半まで急落。日本の財務省による介入かは不明だが、その可能性も否定できない動き。 日本の財務省は、連休中も断続的に介入を実施し、連休明けもその気配が出ている。下に押し