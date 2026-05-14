◇セ・リーグ中日0―0DeNA（2026年5月14日横浜）中日は延長12回で引き分けたここまで4連敗中のDeNA戦。先発・カイル・マラー投手（28）が今季自己最長の7回を投げて4安打無失点の好投を披露。バトンを受けた2番手の杉浦稔大が8回を、3番手の斎藤綱記が9回をそれぞれ無失点に抑えた。0―0のまま今季3度目の延長戦に突入。4番手の藤嶋健人が10回、5番手の牧野憲伸が11回を抑え、12回にマウンドにあがった守護神・松山