新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30 結果21.1万件 予想20.4万件前回19.9万件（20.0万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02） 結果178.2万件 予想178.0万件前回175.8万件（176.6万件から修正）（継続受給者数)