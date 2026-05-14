ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月14日の放送にノンフィクション作家が出演。5月21日に自民党内で新たな政策研究会、「国力研究会」が発足することになった件について解説した。イメージされやすい勉強会とはどういった点が違うのだろうか。 長野智子「国力研究会