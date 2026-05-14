7回無失点で3勝目…約40分後に報道陣の取材に応じた【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦で今季3勝目を挙げた。快投の一方で注目を集めたのが、試合後の取材で口にした潔い回答だ。あまりに謙虚な姿勢に、ファンから感銘の声が上がっている。この日の大谷は投手として7回8奪三振無失点の快投を見せ、防御率は0.82とな