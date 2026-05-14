【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの西山茉希が5月14日、自身のInstagramを更新。子供に喜ばれる料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「トロトロ卵に食欲そそられる」子供が喜ぶ焼きそば味付けアレンジ◆西山茉希、子供に喜ばれる料理公開西山は「焼そばは太麺が好き ソース×3割ケチャップくらいで炒めると子供味になって喜ばれます お肉じゃ無くてツナ缶使うのも我が家では人気です」と記し、フライパンに入った半熟卵