2児の母・西山茉希「子供味になって喜ばれる」焼きそば味付けアレンジ公開「トロトロ卵に食欲そそられる」「ノンオイルでヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの西山茉希が5月14日、自身のInstagramを更新。子供に喜ばれる料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「トロトロ卵に食欲そそられる」子供が喜ぶ焼きそば味付けアレンジ
西山は「焼そばは太麺が好き ソース×3割ケチャップくらいで炒めると子供味になって喜ばれます お肉じゃ無くてツナ缶使うのも我が家では人気です」と記し、フライパンに入った半熟卵の乗った焼きそば、トマトやレタス、キュウリなどのサラダなどの食卓を公開。「＃具材の水分で蒸し焼きに」「＃ノンオイル焼そば」とハッシュタグを添え、「麺は調理前に袋のままレンチン1分 これだけで麺がほぐれた状態から焼けるのでほぐし水要らず」と調理のコツをつづっている。
この投稿に、ファンからは「トロトロ卵に食欲そそられる」「食卓いっぱいの料理幸せ」「料理上手で憧れる」「栄養バランスもバッチリ」「ノンオイルでヘルシー」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「トロトロ卵に食欲そそられる」子供が喜ぶ焼きそば味付けアレンジ
◆西山茉希、子供に喜ばれる料理公開
西山は「焼そばは太麺が好き ソース×3割ケチャップくらいで炒めると子供味になって喜ばれます お肉じゃ無くてツナ缶使うのも我が家では人気です」と記し、フライパンに入った半熟卵の乗った焼きそば、トマトやレタス、キュウリなどのサラダなどの食卓を公開。「＃具材の水分で蒸し焼きに」「＃ノンオイル焼そば」とハッシュタグを添え、「麺は調理前に袋のままレンチン1分 これだけで麺がほぐれた状態から焼けるのでほぐし水要らず」と調理のコツをつづっている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トロトロ卵に食欲そそられる」「食卓いっぱいの料理幸せ」「料理上手で憧れる」「栄養バランスもバッチリ」「ノンオイルでヘルシー」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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