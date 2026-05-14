2025年10月オープン。食べ歩きグルメの聖地・竹下通りで大人気「DIP ME BANANA」は、若者や外国人観光客で賑わう竹下通りの中ほどにあります。JR原宿駅竹下口を出て、目の前の竹下通りを約150m直進しましょう。竹下通り沿いの右手にお店があります。食べ歩きグルメがいっぱいある竹下通りの中でも、2025年10月オープン以来大人気のチョコバナナ専門店です。組み合わせは160通り！ 味と見た目を想像しながらカスタムオーダーチョコ