「DIP ME BANANA」は、若者や外国人観光客で賑わう竹下通りの中ほどにあります。JR原宿駅竹下口を出て、目の前の竹下通りを約150m直進しましょう。

竹下通り沿いの右手にお店があります。食べ歩きグルメがいっぱいある竹下通りの中でも、2025年10月オープン以来大人気のチョコバナナ専門店です。



組み合わせは160通り！ 味と見た目を想像しながらカスタムオーダー

チョコバナナといえば、お祭りの屋台などでお馴染みですが、日本初というチョコバナナ専門店のこちらでは、チョコレートの種類やトッピングを選べるのが最大の特徴なんです。

店頭には組み合わせのサンプルが35種類並んでいます。サンプル通りにオーダーしてもいいし、自分でカスタマイズしてもオッケーです。めっちゃ迷うけど、味の組み合わせ、見た目を想像しつつ選ぶのがとっても楽しい！

注文はオーダーシートに✓を記入します。まずホイップクリームの有無を選び、コーティングのベースとなるチョコレートorホワイトチョコレートを選択。次にトッピングを8種類から1つ、ソースを5種類から1つ選びます。組み合わせはなんと160通りもあるというから驚き！

記入したオーダーシートを渡して、お会計して注文完了。支払い方法は現金不可で、各種クレジットカードや電子マネー、二次元バーコード決済が利用できます。

カウンター越しに作る工程が見られますよ。まずはとろとろのチョコレートの中にバナナをくぐらせて……。この時点ですでにおいしそう！ チョコレート本来の味を楽しめる、トッピングなしでコーティングのみというオーダーもあるのだとか。

チョコレートが固まる前に手早くトッピング。バナナ全体に衣を着ける要領で、たっぷりとまとわせます。

ホイップクリームを絞り、ソースをかけて出来上がり。注文してから1分も経たないうちに完成しました。

もえあずセレクトはこちらの2種類。

左はホイップあり、ベースはホワイトチョコレート、トッピングはチョコスプレー＆コーンフレーク、ソースはレモンミルクソース。右はホイップあり、ベースはチョコレート、トッピングはオレオ＆マシュマロ、ソースはチョコレートソースでオーダーしました。

価格はどのトッピングやソースを選んでもホイップありの場合は840円で、ホイップなしの場合は740円、トッピングなしの場合は690円です。



実食タイム！ バナナやチョコレートには専門店ならではのこだわりが

さっそくいただきます。ずっしりと重くて、長さは20cm弱もありますよ。

コーンフレークの軽やかなザクザク感の後に、コーティングのホワイトチョコレートがパリッと砕けて、バナナが出てきます。

バナナは甘さと酸味のバランスがちょうどよく、ホイップやトッピングが山盛り。でも見た目ほどこってりしていなくて、めっちゃおいしい！

バナナはチョコレートと合うように、あえて完熟手前のものを青果店から仕入れているのだそう。成熟度合いだけでなく、サイズや軟らかさにも基準を設けているそうで、さすが専門店ですね。

オレオ＆マシュマロをトッピングしたこちらもボリューム満点！ カブッといただきます。

ザクザクとしたほろ苦いココアクッキーとバナナは相性抜群。ホイップやマシュマロの部分は柔らかくてまろやかで、味や食感の違いが楽しい組み合わせです。

ベースに選んだコーティングのチョコレートも濃厚でおいしい！ カカオ55％のクーベルチュールチョコレートを使用しているそうで、甘さだけでなくほどよい苦味とカカオの香りを感じ、くちどけも軽やかです。



160通りを制覇したいくらい組み合わせが楽しいチョコバナナ。お店の方に伺ったところ、トッピングは写真映えするココナッツ＆チョコスプレー、ソースは王道のチョコレートソースが人気なんだそう。

写真映えを狙うなら、写真のような組み合わせもおすすめです。手前はホイップあり、ベースはチョコレート、トッピングはココナッツ＆チョコスプレー、ソースはラズベリーソース。奥はホイップなし、ベースはホワイトチョコレート、トッピングはココナッツ、ソースはマンゴーソース。

人通りの多い竹下通りにあり、12〜16時頃は行列ができることも。とはいえ、手際よく作ってもらえるので、注文から受け渡しまでは超スピーディです。選ぶのが楽しくて、見た目もかわいくて、味も文句なしにおいしいチョコバナナ。ぜひ自分好みにカスタムして食べてみてくださいね。



■DIP ME BANANA（でぃっぷ みー ばなな）

住所：東京都渋谷区神宮前1-16-6

TEL：03-6459-2738

営業時間：10時〜21時30分

定休日：無休



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Text：伊藤あゆ

Photo：浦田真行

Hair＆Make：長谷川廣樹



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

