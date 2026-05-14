鶴岡市の月山高原牧場で14日、およそ100頭のウシが入牧しました。ウシはことし10月までの間、標高350メートルの高さにある広大な牧場で丈夫な体を育みます。鶴岡市の月山高原牧場は、毎年5月から10月までの間、農家から預かったウシを放牧しています。ことしは庄内地方のほか、寒河江市と朝日町の農家からもウシを預かり、肉牛と乳牛合わせて145頭を受け入れる予定です。14日はメスの和牛およそ100頭が放牧されました。ウシ