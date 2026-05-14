13日に今季7号→14日は7回無失点で3勝目【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点の好投で今季3勝目を挙げた。前日12日（同13日）には本塁打を放っており、投打にわたる異次元の活躍を見せている。米データ会社は、大谷ゆえの“理解不能”な記録を紹介している。今季4度目となる投手専念の