山本祐が移籍後初スタメンで躍動■西武 2ー1 ソフトバンク（13日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクは13日、DeNAからトレードで加入した山本祐大捕手が13日の西武戦に、ソフトバンク移籍後初出場を果たした。試合は1-2で敗れはしたものの、移籍初日にスタメンマスクを被り、6人の投手を見事にリード。ファンからも「適応力すげえな」「配球うま」などと声が上がっている。山本祐は11日、尾形崇斗投手、井上朋也内野手と2対1