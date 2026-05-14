キャロウェイから、限定ドライバーのアナウンス。「世界的大会に着想を得たモデルとウィメンズ仕様の全3製品、『QUANTUM』のラインアップに、特別なカラーリングが施された3モデルが登場です」と同社広報。6月に行われるサッカー「ワールドカップ」を祝うド派手なカラーで、サッカースタジアムをイメージしたデザインが特徴だ。【画像】屋外で撮影された『スタジアムグロー』はこんな感じ「『QUANTUM MAXドライバー スタジアムグロ