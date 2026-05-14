サッカーW杯の開催国を祝う青・赤・緑！キャロウェイ『QUANTUM ???MAXスタジアムグロー』他、限定1Wを日本も少数展開
キャロウェイから、限定ドライバーのアナウンス。「世界的大会に着想を得たモデルとウィメンズ仕様の全3製品、『QUANTUM』のラインアップに、特別なカラーリングが施された3モデルが登場です」と同社広報。6月に行われるサッカー「ワールドカップ」を祝うド派手なカラーで、サッカースタジアムをイメージしたデザインが特徴だ。
【画像】屋外で撮影された『スタジアムグロー』はこんな感じ
「『QUANTUM MAXドライバー スタジアムグロー』と『QUANTUM MINIドライバー スタジアムグロー』は、今年アメリカ、カナダ、メキシコで行われる世界的サッカーイベントに合わせたデザインとなっており、名前にもあるように、ソールやヘッドカバーには巨大な競技場の観客席を思わせる模様が描かれています。女性ゴルファー向けに用意されたのは『QUANTUM MAX FAST ウィメンズ ドライバー ローズゴールド』。通常版のQUANTUM MAX FAST ウィメンズドライバーと配色が異なり選ぶ楽しさを提供します。すべて、全国のCALLAWAY SELECTED PARTNER STORE、オンラインストア、直営店のみでの数量限定発売です」（同）
W杯が行われるアメリカ、カナダ、メキシコを表す青・赤・緑で彩られたカラーリングと、会場の観客席をイメージさせるストライプ柄が目立つデザインで、ヘッドカバーにも3カ国の国旗があしらわれている。 税込価格は『QUANTUM???MAXドライバー スタジアムグロー』が124,300円で、『QUANTUM MINIドライバー スタジアムグロー』が99,000円、『QUANTUM MAX FAST ウィメンズ ドライバー ローズゴールド』が118,800円。限定作にて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】屋外で撮影された『スタジアムグロー』はこんな感じ
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【画像】屋外で撮影された『スタジアムグロー』はこんな感じ
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