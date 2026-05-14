防御率0.82はメジャー1位に浮上【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点の好投で今季3勝目を挙げた。今季最多となる105球を投げて8奪三振の快投。チームの連敗ストップに大きく貢献したピッチングに、メジャー通算204勝を誇るレジェンドOBも舌を巻いた。今季4度目となる投手専念のマウンド