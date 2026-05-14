スターの人気は、フォロワー数という指標だけで測りきれるものなのだろうか。現在、インスタグラムではこうした問いを改めて投げかけるような騒動が巻き起こっている。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間5月6日を境に、世界中のユーザーからフォロワー数が急激に減少したという報告が相次いだ。海外のメディアやSNSでは、運営元のMetaがボットや長期間活動していないアカウントを一斉に整理したのではな