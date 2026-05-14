大谷の前に7回無得点に終わったジャイアンツ【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦で7回4安打8奪三振無失点の好投を披露し3勝目を挙げた。敗れたジャイアンツのトニー・ビテロ監督は「いつもの通りのボールを投げていた」と大谷の投球を称えた。ジャイアンツは初回、2死から一、三塁のチャンスを作ったが、エルドリッ