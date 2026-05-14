映画『トップガン』の主役機、再び飛ぶかアメリカ軍の準機関紙である星条旗新聞は2026年5月8日、退役したF-14戦闘機を保存・移管するための「Maverick Act（マーヴェリック法）」がアメリカ議会上院で可決され、現在下院で審議中と報じました。【弾体デカッ!!】F-14の切札「フェニックス」空対空ミサイル、発射の瞬間（写真）F-14は1970年代からアメリカ海軍の主力艦上戦闘機として運用されました。可変翼を備えた特徴的な外観