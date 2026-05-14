巨人は不振の中山礼都を抹消14日のプロ野球公示で、ソフトバンクは木村光投手の登録を抹消した。今季16試合に登板し、8ホールドで防御率1.17。勝ちパターンの継投を担いブルペンを支えていた。笹川吉康外野手も抹消となった。木村は4年目の今季、開幕からリリーフとして活躍。9試合連続無失点を記録するなど、ここまで安定した投球を披露していた。13日の西武戦も1回無失点に抑えていたが、今季初めて登録抹消となった。阪神