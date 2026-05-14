7回無失点4安打8奪三振の快投【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点8奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。防御率はメジャートップの0.82に到達。異次元の数値を叩き出す二刀流に対し、LAメディアの称賛が止まらない。今季最多となる105球を投げ込み、4安打8奪三振2四球で相手打線を封じ込めた。