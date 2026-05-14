【「バキ」烈海王ラベル／シークレットアイラ2009】 予約受付期間：5月28日12時～6月4日23時59分 価格：33,000円 【拡大画像へ】 ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」は「バキ」ラベル・ウイスキー「『バキ』烈海王ラベル／シークレットアイラ2009」を発売する。5月28日12時から6月4日23時59分まで予約を受け付ける。抽選販売数は250本。価格は33,