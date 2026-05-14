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ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」は「バキ」ラベル・ウイスキー「『バキ』烈海王ラベル／シークレットアイラ2009」を発売する。5月28日12時から6月4日23時59分まで予約を受け付ける。抽選販売数は250本。価格は33,000円。

本商品は、板垣恵介氏の格闘技マンガ「刃牙」シリーズのキャラクターをイメージしたウイスキー。2024年発売の「範馬刃牙」に続く第2弾では、中国拳法の達人でシリーズ屈指の人気キャラクター・烈海王がラベルを飾る。

「WHISKY MEW」のスーパーバイザー山岡秀雄氏が選んだウイスキーは、シークレットアイラ2009。蒸留所名は非公開だが、ヘビーなピート麦芽を使い、アイラ島の中で最もフェノール値が高いことで知られる、アイラ最強の蒸留所で製造している。

この蒸留所のウイスキーは、「バキ」の作中で烈海王とスコットランド出身のドイルがBARで一緒に飲むシーンに登場している。

シークレットアイラ2009は、はっきりとしたピートスモークが香り、ヘビリーピーティーでスパイシー、スモーキーな余韻が長く続く。ドイルが語る「クセのあるスコッチだが慣れるにつれヤミツキになる」というウイスキーを、一気に飲み干す烈海王－－ウイスキーファンにはたまらない「バキ」のシーンを思い出しながら、シングルモルトを楽しんでほしい。

商品詳細

「『バキ』烈海王ラベル／シークレットアイラ2009」

総本数：297本

700ml、熟成年数15年、アルコール度数51.5％

原材料：モルト

原産地：スコットランド（英国）

抽選販売数：250本

□販売サイト

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、2本までお申し込みできます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で二次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

(C) 板垣恵介(秋田書店)1992