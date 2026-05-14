この記事をまとめると ■クルマを評価する際にヨー／ロール／ピッチという単語が出てくる ■それぞれの単語はクルマの動きの方向を表現する単語だ ■市販車にはどれも絶妙なバランスが求められるので開発時に苦労する要素といわれている クルマを語る上で欠かせない3つの要素 新車試乗記などで出てくる、ヨー／ロール／ピッチとは、何なのか？ ヨーは、英語でyawと書く。乗り物が左右方向へ回転する動きを指す。クルマが、右や