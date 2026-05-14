◆エスピナル＆ベッツの連続弾などで打線も援護ドジャースの大谷翔平選手（31）が13日（日本時間14日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点、8奪三振の快投を見せ、今季3勝目の権利を持ちマウンドを降りた。前日にロバーツ監督が明言したとおり、指名打者には入らず今季4度目の投手専念。初回は二死から四球と安打で一、三塁のピンチを招いたが、5番・エルドリッジをインローに鋭く食い