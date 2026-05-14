Donald Trump(ドナルド・トランプ)大統領が実施する中国訪問に、16人以上の経営者が同行することが明らかになった。Tesla/SpaceXなどのElon Musk(イーロン・マスク)氏、AppleのTim Cook(ティム・クック)氏、BoeingのKelly Ortberg氏などのCEOが参加する中、NVIDIAのJensen Huang(ジェンスン・フアン)氏は当初リストになかったが、直前で合流したようだ。.