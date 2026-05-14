【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の佐藤二朗が5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画「爆弾」で演じたスズキタゴサクの口調が“タゴサク構文”としてネット上で話題となっていることに感謝の思いをつづった。【写真】“タゴサク構文” 話題「爆弾」佐藤二朗の独特な語り口◆“タゴサク構文”SNS上で話題に俳優の山田裕貴が主演を務めた映画「爆弾」（2025年）で、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年・スズキタゴサクを演