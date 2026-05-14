開催：2026.5.14 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 9 [マーリンズ] MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマーリンズが対戦した。 ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 1回表、3番 オット・ロペス 5球目を打ってファーストへの