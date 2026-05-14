開催：2026.5.14

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 9 [マーリンズ]

MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマーリンズが対戦した。

ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

1回表、3番 オット・ロペス 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIN 0-1 MIA、5番 コナー・ナービ 2球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでマーリンズ得点 MIN 0-2 MIA

1回裏、1番 バイロン・バクストン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-2 MIA

2回表、8番 オーウェン・ケイシー 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIN 1-4 MIA

3回裏、1番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 2-4 MIA

4回表、9番 ジョセフ・マック 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIN 2-5 MIA、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIN 2-6 MIA、2番 リアム・ヒックス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIN 2-8 MIA

5回裏、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-8 MIA

6回表、2番 リアム・ヒックス 3球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでマーリンズ得点 MIN 4-9 MIA

8回裏、5番 コディ・クレメンス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 5-9 MIA

試合は5対9でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 11:40:20 更新