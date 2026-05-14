地域の見守り活動を行うパトロール隊の出発式が行われ、隊員たちが決意を新たにしました。県内8か所に事業所を持つ生活協同組合のコープあきたは「こども110番・地域安全パトロール隊」の活動を続けていて、14日に出発式を行いました。県民の安心な生活を願って始まったこの取り組みは今年が18年目です。県内に260台余りある配達車両全てにステッカーを貼り、子どもや高齢者の見守り活動を行います。県警