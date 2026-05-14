14日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数475、値下がり銘柄数911と、値下がりが優勢だった。 個別では日本ドライケミカル、ウェルディッシュ、シリコンスタジオ、三精テクノロジーズがストップ高。テクノフレックス、三栄コーポレーションは一時ストップ高と値を飛ばした。サニーサイドアップグループ、翻訳センター、ジーエルテクノホールディングス、プ