NHKは14日、FIFAワールドカップ2026の放送予定を発表した。FIFAワールドカップ2026の開幕が迫る中、NHKは同大会の放送予定を発表。グループステージの計19試合を地上波にて生中継するほか、NHK ONEでも同時配信と見逃し配信を実施する。メキシコ代表と南アフリカ代表による今大会の開幕戦、フランス代表やスペイン代表、前回王者のアルゼンチン代表など、強豪国の試合も地上波で生中継する予定だ。日本代表の試合については