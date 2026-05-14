◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）これぞ千両役者だ！！巨人は１点を追う延長１２回、坂本勇人内野手（３７）が逆転３ランを放って広島に２戦連続のサヨナラ勝ち。今季最長４時間４３分の死闘に終止符を打つ一発は、史上４８人目のプロ通算３００号にもなった。巨人の右打者での３００本塁打達成は、４４４本の長嶋茂雄、３８２本の原辰徳に次いで３人目と偉大なＯＢに肩を並べた。投げて