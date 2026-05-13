◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人の小林誠司捕手が１０回の守備から途中出場。１―１の１１回１死、この日最初の打席で遠藤から左翼線二塁打を放った。これが今季２打席目で待望の今季初安打。福井のＧ党は大歓声がおこった。