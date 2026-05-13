マイクロマガジン社は、かなで文庫『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（下）』を5月15日に発売する。 【写真】販売協力店では『両面紙しおり』をプレゼント 本書は、伏瀬による人気小説『転生したらスライムだった件』の児童文庫版シリーズの最新刊。難しい言葉もわかりやすく解説した内容で、子どもでも楽しめる構成となっている。かなで文庫版は2025年11月より上下巻刊行にリニューアルされてい