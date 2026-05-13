アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの8年ぶりとなる完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のメインビジュアルが公開された。アニメは、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送され、初回放送は60分スペシャルとなる。【画像】キャラ大集結！公開された『魔法少女リリカルなのは』ビジュアル今回公開されたメインビジュアルには、これまで段階的に発表されてきたキャラクターたち