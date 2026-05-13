自民党は13日、海洋開発特別委員会を党本部で開き、南鳥島（東京都小笠原村）沖の海底にあるレアアース（希土類）の開発に向け、政府に専用船の建造を求める提言案をまとめた。開発拠点となる南鳥島の空港・港湾などインフラ整備も盛り込んだ。政府が夏に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」と日本成長戦略への反映を目指す。提言案では、レアアースを特定国から輸入する日本にとって、南鳥島沖の資源が「経済安全保障上、