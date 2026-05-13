中国の王毅外交部長は5月12日夜、パキスタンのダール副首相兼外相と電話会談を行いました。 ダール外相は、パキスタンによるイラン・米国間協議の仲介に関する最新の動きについて紹介し、中国との意思疎通や連携を強化しながら、地域の平和と安定を維持するため、共に積極的な役割を担うことへの期待を示しました。 王部長は中国の原則的立場を改めて説明し、パキスタンが自信を持って仲介活動に取り組み、ホルムズ海峡の開放問題