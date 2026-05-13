ニデックは13日、東レの小泉慎一元副社長ら社外の9人を含む12人の取締役候補者を選んだと発表した。不正会計問題を受けて陣容を刷新。現在の社外取締役8人のうち7人が退任する。上場企業の経営経験者や会計専門家らを選び、取締役会の実効性を高める。社外はほかにJ・フロントリテイリングの山本良一元社長ら。社内は岸田光哉社長やコンプライアンス（法令順守）担当の南井正之常務執行役員ら3人。議長は社外取締役から選ぶ。6