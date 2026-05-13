大野雄二 アニメ「ルパン三世」のテーマ曲などで世界的に知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、5月4日、老衰のため逝去した。84歳だった。所属事務所が発表した。葬儀は近親者のみで執り行われた。大野さんは亡くなる直前まで普段通りに過ごしており、就寝中に苦しむことなく、静かに人生の幕を閉じたという。後日 お別れの会等を執り行う予定。大野さんの誕生日にあたる5月30日には、東京・ビルボー