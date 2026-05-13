お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が13日、61歳の誕生日を迎えた。「テレ東アーカイブ」のXは、テレビ東京に残る最古の映像を明らかにしている。【画像】貴重…太田光が出演したテレ東最古の番組テレ東アーカイブのXは「本日は爆笑問題 #太田光さんの誕生日です！テレ東に残る最古の映像は1991年の深夜番組『水着でKISS ME』、兄の奥さんに恋心を抱く浪人生の役でした」と報告。アーカイブ素材から、番組タイトルや収録日・放