〜 2026年4月度「ゼロゼロ融資」利用後の倒産動向 〜2026年4月の「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産は、21件（前年同月比22.2％減）だった。2026年1月から4カ月連続で前年同月を下回り、小康状態が続いている。ただ、原材料や人件費の上昇に加え、金利上昇、そして2月以降の中東情勢の混乱でコスト負担が一段と増している。利益償還できない企業は借入返済が難しくなり、金融機関への返済猶予（