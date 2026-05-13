ジャイアンツ戦で12試合ぶりとなる一発【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1四球だった。打率.240。チームは今季2度目となる4連敗を喫した。相手先発ハウザーと対戦した第1打席では一、二塁間を破る右前打で3試合ぶりの安打とした。