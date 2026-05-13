【モデルプレス＝2026/05/13】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信中。坂東工（ばんどう・たくみ／48）が、今作にて『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役を卒業する。モデルプレスは、坂東と、『バチェラー・ジャパン』シーズン1の記念すべき初代バチェラーである