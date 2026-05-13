ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、地元・神戸市内で引退会見を行った。上下純白のドレスで登場した坂本。冒頭では4歳から始めた競技生活を振り返るVTRが流された。幼い自身を目にし「笑顔で滑ってるので、本当に楽しそうだなと思って。“やりたい”って言って、本当に転んでも笑ってる人だったので。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで、頑張れてたんだ