俳優の矢田亜希子（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”を披露した。【写真】「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”披露の矢田亜希子矢田は「お買い物してから撮影にむかいました」と清潔感のある白いショートパンツに水色のシャツを羽織り、黒のブーツとキャップを合わせた、大人カジュアルな着こなしを紹介。「もうブーツの季節も終わりかな」と